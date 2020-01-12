السعودية على موعد مع مفارقة تحدث لأول مرة في تاريخ السوبر الإسباني

سبورت 360 – ستكون المملكة العربية السعودية شاهدةً على مفارقة ستحدث لأول مرة في تاريخ كأس السوبر الإسباني الليلة بعد نهائي السوبر بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد.

و بغض النظر عن نهائي كأس السوبر الإسباني ونتيجته فإن البطولة ستعرف أمراً لم يحدث من قبل في التاريخ بسبب النظام الجديد للمسابقة الذي أقره اتحاد الكرة الإسباني في الفترة الماضية.

لأول مرة ..الفائز بالسوبر لم يفز لا بالدوري ولا بالكأس في إسبانيا

و لأول مرة في تاريخ السوبر سيتوج فريق بلقب السوبر الإسباني دون أن يكون فائزاً بلقب الدوري الإسباني أو كأس ملك إسبانيا في الموسم السابق.

و شارك ريال مدريد في السوبر بسبب حصوله على المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا في حين كان أتلتيكو مدريد وصيفاً في المسابقة وشارك في السوبر على إثر ذلك.

الطريف في الأمر أن برشلونة الفائز بلقب الدوري في الموسم الماضي ودع المسابقة من نصف النهائي على يد أتلتيكو مدريد بالخسارة بثلاثية لهدفين.

مصير البارسا عاشه بطل الكأس فالنسيا و خرج من أول محاولة بالسقوط أمام ريال مدريد بثلاثية لهدف في ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

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