عدن تايم

السعودية..مجلس الوزراء يدعو الى التعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض باليمن

29 أبريل، 2020
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دعا مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، لإعادة الأوضاع في مدينة عدن، ومحافظات جنوبية أخرى، لما كانت عليه قبل إعلان حالة الطوارئ قبل أيام.

وقال المجلس في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز: “يُشدد مجلس الوزراء على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض”.

وأضاف البيان، أن مجلس الوزراء يؤكد على العمل على التعجيل بتنفيذ “اتفاق الرياض الذي حظي بترحيب دولي واسع، ودعم مباشر من الأمم المتحدة”.

وعبر مسؤولون سعوديون بارزون، بينهم وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الإثنين، عن موقف مماثل للرياض من تطورات الأوضاع في عدن، بعد إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ وإدارة ذاتية للمحافظات الجنوبية، مع تصاعد الخلاف مع الحكومة اليمنية.

وكان التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، حمل دعوات مماثلة أيضًا للعودة للوضع السابق في الجنوب، والعمل على تطبيق اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية.

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