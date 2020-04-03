عدن تايم

السعيدي يحذر من المساس بعقار تابع للمؤسسة الاقتصادية في عدن

3 أبريل، 2020
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عدن تايم / خاص :

اعلنت المؤسسة الاقتصادية اليمنية بأنها المالكة الشرعية والقانونية لمستودعات الجلاء المؤجرة لشركة نانا الكائنة في مديرية المعلا امام نادي شمسان الرياضي وذلك بموجب عقد التمليك النهائي الصادر عن هيئة اراضي و عقارات الدولة عدن برقم ( 73 ) بتاريخ 2004 / 7 / 31 م وعلى وحدة جوار ( 126B ) وكذا بموجب أحكام قضائية نهائية و باتة و التي الغت ادعاءات الملكية على أجزاء من هذه المستودعات و المشمولة بأوامر تنفيذية لإلغاء عقد الملكية المدعي به.

وحذرت المؤسسة في اعلان اصدره العميد / سامي صالح السعيدي مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية أي جهات او أي اشخاص من المساس بهذه المستودعات بأي نوع من أنواع التصرف سواء كان بيعاً او تنازلاً ..الخ.

وأعلن السعيدي ان المؤسسة الاقتصادية تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة أي شخص أو جهة يمس ملكية هذه المستودعات و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة له .

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