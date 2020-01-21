السفارة الأمريكية باليمن تدين الهجوم الإرهابي على معسكر مأرب

أدانت السفارة الأمريكية في اليمن، الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف معسكرا للجيش اليمني في محافظة مأرب.

وحث السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل – في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كافة الأطراف على الخفض الفوري لتصاعد الأنشطة العسكرية.. داعياً الأطراف اليمنية إلى العمل على حل سياسي ليمن موحد ومستقر.

وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مسجدا داخل معسكر للاستقبال تابع للقوات الحكومية اليمنية شمال غربي مأرب؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات .



كما أعلن الجيش اليمنى، إسقاط طائرة مسيرة لميليشيا الحوثى الانقلابية فى نهم شرقى صنعاء شمال غربى اليمن، دون التطرق لتفاصيل أخرى.

ويؤكد التحالف العربى أن الميليشيات الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم و أعمالهم العدائية غير المسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية الاثنين، بمقتل 80 حوثيا وأسر 100 آخرين خلال اشتباكات في جبهة نهم شمال شرقى صنعاء.