السفير الأمريكي يدعو الى تنفيذ الشق الأمني لاتفاق الرياض

4 مايو / خاص

دعا السفير الامريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل الاطراف اليمنية الى تنفيد الشق الامني من اتفاق الرياض الذي وقع بين الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية.

وعبر السفير الأمريكي عن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لاتفاق الرياض.

وشدد على دعم بلاده الكامل للاتفاق، داعيا إلى الاستجابة للمصفوفة المتعلقة بالجانب الأمني التي وقع عليها المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الشرعية.