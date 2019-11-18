السفير الأمريكي يصل حضرموت على رأس وفد عسكري وأمني

قالت مصادر محلية إن السفير الامريكي كرستوفر هنزل وصل اليوم الاثنين، إلى محافظة حضرموت شرق اليمن على رأس وفد أمني وعسكري.

وأوضحت المصادر أن السفير الامريكي التقي عقب وصوله محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحسني وعدد من القيادات الامنية والعسكرية في المحافظة.

وبحسب المصادر فقد بحث الجانبين، أوجه التعاون في القضايا ذات الطابع التنموي والأمني والحرب على الإرهاب.

وكان البحسني قد التقى مطلع الشهر الجاري في العاصمة السعودية الرياض بالسفير الأمريكي في اليمن، وبحث معه عدد من القضايا من بينها الملف الأمني وجهود مكافحة الإرهاب.

وفي يوليو الماضي زار وفد رفيع من وزارة الخارجية الأمريكية، على رأسهم مساعدة وزير الخارجية الأمريكية دينيس نتالي، حيث التقت بقيادة السلطة المحلية، ولم تكشف حينها أي وسيلة إعلامية رسمية عن أي تفاصيل تتعلق بالقضايا التي تم مناقشتها مع الجانب الأمريكي.

وتعد هذه الزيارة الثانية للسفير الأمريكي إلى محافظة حضرموت، حيث سبق أن زارها قبل ما يقارب العام مع السفير السعودي محمد آل جابر، وشاركا مع قيادة السلطة المحلية في إعادة العمل حينها في قوات خفر السواحل بالمحافظة.





