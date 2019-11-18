نخبة حضرموت

السفير الأمريكي يصل لساحل حضرموت ويشيد بقوات النخبة الحضرمية في مكافحة الإرهاب ⋆

نخبة حضرموت نخبة حضرموت منذ 8 دقائق
0 أقل من دقيقة

المكلا(نخبة حضرموت) خاص
وصل عصر اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية الى مدينة المكلا عاصمة حضرموت ويشيد بدور قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في مكافحة الإرهاب
والتقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالسفير الأمريكي ، مرحباً به في حضرموت ، ومؤكداً أهمية الزيارة التي في سياق زيارات متعاقبة لسفراء دول العالم إلى حضرموت .
وقدٌم المحافظ تقريراً عن أهم ما تم إنجازه في المحافظة وآفاق التطور في مختلف المجالات وتطبيع الحياة وسير عمل المؤسسات الحكومية بشكل منتظم ، وأهم احتياجات المحافظة .
وقدّر المحافظ ، دور الولايات المتحدة بدعم اليمن في التصدي للانقلابيين الحوثيين والحرب على الإرهاب .
وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية أهمية أن تمضي حضرموت بهذه التجربة الفريدة والنموذجية وضرورة وقوف جميع دول العالم ودعمهم لهذه التجربة .
وأثنى السفير الأمريكيكريستوفر هنزل، على جهود السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية في حضرموت في تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة والمضي نحو التنمية .
وأكد على ضرورة اصطفاف الجميع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن “اتفاق الرياض” وبسرعة تنفيذ بنوده بما يخدم التئام المؤسسات والسلم الاجتماعي في المحافظات المحررة .
وأهدى محافظ حضرموت درع المحافظة لسفير الولايات المتحدة لدى بلادنا تعبيراً عن الشكر لجهود الولايات المتحدة في دعم اليمن ، ولجهوده في دعم توجهات السلطة المحلية واحتياجات المحافظة .

الوسوم
الأمريكي الإرهاب الحضرمية السفير النخبة بقوات حضرموت في لساحل مكافحة ويشيد يصل

مقالات ذات صلة

Photo of مدير تربية حضرموت يؤكد على أهمية دور الاخصائي الاجتماعي والاستفادة من التدخلات النوعية في تحسين المخرجات التعليمية ⋆

مدير تربية حضرموت يؤكد على أهمية دور الاخصائي الاجتماعي والاستفادة من التدخلات النوعية في تحسين المخرجات التعليمية ⋆

منذ ساعتين
Photo of أخي الجندي …تعرّف على القادة والضباط من حولك الذين بلغوا قمم النجاح الوطني ⋆

أخي الجندي …تعرّف على القادة والضباط من حولك الذين بلغوا قمم النجاح الوطني ⋆

منذ 10 ساعات
Photo of رافضا توجيهات المحافظ :مدير أمن الوادي والصحراء يشكل لجنة للأستلام والتسليم للهجرة والجوازات بين العامري وبن طالب ⋆

رافضا توجيهات المحافظ :مدير أمن الوادي والصحراء يشكل لجنة للأستلام والتسليم للهجرة والجوازات بين العامري وبن طالب ⋆

منذ 11 ساعة
Photo of في نجاح أمني جديد… مكافحة المخدرات وأمن الديس الشرقية يضبطان 28 كيلو جرام من الحشيش :المقدم لحمدي: تهريب المخدرات لا يستهدف حضرموت فقط بل بقية المحافظات ودول الجوار ايضاً.. ⋆

في نجاح أمني جديد… مكافحة المخدرات وأمن الديس الشرقية يضبطان 28 كيلو جرام من الحشيش :المقدم لحمدي: تهريب المخدرات لا يستهدف حضرموت فقط بل بقية المحافظات ودول الجوار ايضاً.. ⋆

منذ 17 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق