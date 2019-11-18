السفير الأمريكي يصل لساحل حضرموت ويشيد بقوات النخبة الحضرمية في مكافحة الإرهاب ⋆

المكلا(نخبة حضرموت) خاص

وصل عصر اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية الى مدينة المكلا عاصمة حضرموت ويشيد بدور قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في مكافحة الإرهاب

والتقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالسفير الأمريكي ، مرحباً به في حضرموت ، ومؤكداً أهمية الزيارة التي في سياق زيارات متعاقبة لسفراء دول العالم إلى حضرموت .

وقدٌم المحافظ تقريراً عن أهم ما تم إنجازه في المحافظة وآفاق التطور في مختلف المجالات وتطبيع الحياة وسير عمل المؤسسات الحكومية بشكل منتظم ، وأهم احتياجات المحافظة .

وقدّر المحافظ ، دور الولايات المتحدة بدعم اليمن في التصدي للانقلابيين الحوثيين والحرب على الإرهاب .

وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية أهمية أن تمضي حضرموت بهذه التجربة الفريدة والنموذجية وضرورة وقوف جميع دول العالم ودعمهم لهذه التجربة .

وأثنى السفير الأمريكيكريستوفر هنزل، على جهود السلطة المحلية والقيادة العسكرية والأمنية في حضرموت في تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة والمضي نحو التنمية .

وأكد على ضرورة اصطفاف الجميع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن “اتفاق الرياض” وبسرعة تنفيذ بنوده بما يخدم التئام المؤسسات والسلم الاجتماعي في المحافظات المحررة .

وأهدى محافظ حضرموت درع المحافظة لسفير الولايات المتحدة لدى بلادنا تعبيراً عن الشكر لجهود الولايات المتحدة في دعم اليمن ، ولجهوده في دعم توجهات السلطة المحلية واحتياجات المحافظة .