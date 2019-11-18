التغيير نت

السفير الامريكي يتوجة الى محافظة يمنية لهذا السبب ويدلي بتصريح.. تفاصيل

التغيير نت التغيير نت منذ 4 دقائق
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قالت مصادر محلية ان سفير الولايات المتحدة الامريكية لدي اليمن وصل اليوم الاثنين الى محافظة حضرموت.

وافادت المصادر، ان السفير كريستوفر هنزل، وصل اليوم الإثنين، إلى مدينة المكلا بمحافظة حضرموت دون مرافقة مسؤولين حكوميين .

وأضافت المصادر، أن السفير أشاد بتجربة حضرموت في حفظ الأمن والتنمية ومكافحة الإرهاب .

وفي أواخر يوليو الماضي، زارت مساعدة وزير الخارجية الامريكي دينيس ناتالي برفقة وفد رفيع محافظة حضرموت بهدف تقديم المساعدات في عدة مجالات وايجاد السبل المناسبة لتعزيز استقرار الوضع الأمني في حضرموت.

وقالت ناتالي إن الولايات المتحدة تركز حالياً في كيفية دعم البلدان التي خاضت حروباً لضمان تحقيق الأمن فيها .. مشيرة إلى حضرموت نجحت في تحقيق الشرط الأول وهو الاستقرار وبسط الأمن، الأمر الذي يهيئ لتقديم مساعدات في مجالات أخرى وايجاد السبل المناسبة لتعزيز استقرار الوضع الأمني في حضرموت.

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