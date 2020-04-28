السفير البريطاني : قرار الانتقالي يقوض الاستقرار في اليمن

│الخبر | خاص

وصف السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون قرار المجلس الانتقالي بالادارة الذاتية للجنوب بانه قرار انفرادي يقوض استقرار اليمن، داعيا المجلس الى التعاون مع السعودية.

وقال السفير آرون في تغريدة على موقع “تويتر”: “إن القرار الانفرادي للمجلس الانتقالي يقوض استقرار اليمن”.

وأضاف: آمل أن يتعاون المجلس مع المملكة العربية السعودية ويستأنف المناقشات مع الحكومة اليمنية بشأن التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق الرياض الذي يخدم المصالح اليمنية كافة وخاصة الجنوبيين.

إن القرار الانفرادي للمجلس الانتقالي يقوض استقرار اليمن. آمل أن يتعاون المجلس مع المملكة العربية السعودية ويستأنف المناقشات مع الحكومة اليمنية بشأن التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق الرياض الذي يخدم المصالح اليمنية كافة وخاصة الجنوبيين — Michael Aron (@HMAMichaelAron) April 27, 2020

│المصدر – الخبر