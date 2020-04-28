الخبر اليمني

السفير البريطاني : قرار الانتقالي يقوض الاستقرار في اليمن

28 أبريل، 2020
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السفير البريطاني : قرار الانتقالي يقوض الاستقرار في اليمن

مايكل أرون

│الخبر | خاص

وصف السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون قرار المجلس الانتقالي بالادارة الذاتية للجنوب بانه قرار انفرادي يقوض استقرار اليمن، داعيا المجلس الى التعاون مع السعودية.
وقال السفير آرون في تغريدة على موقع “تويتر”: “إن القرار الانفرادي للمجلس الانتقالي يقوض استقرار اليمن”.
وأضاف: آمل أن يتعاون المجلس مع المملكة العربية السعودية ويستأنف المناقشات مع الحكومة اليمنية بشأن التنفيذ الكامل والسريع لاتفاق الرياض الذي يخدم المصالح اليمنية كافة وخاصة الجنوبيين.

│المصدر – الخبر

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