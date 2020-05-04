السفير البريطاني يهاتف محافظ المهرة ويؤكد على موقف بلاده الداعم للشرعية

قال المركز الإعلامي التابع لسلطة محافظة المهرة إن السفير البريطاني، مايكل آرون، أجرى مكالمة مع محافظ المحافظة محمد علي ياسر، ناقشا خلالها سبل تعزيز السلام في اليمن، بناءً على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية.

وبحسب المركز، أكد السفير البريطاني مايكل آرون على موقف بلاده الداعم لإنهاء التمرد على الحكومة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي وتطبيع الأوضاع في البلاد.

وأكد محافظ المهرة على حرص قيادة السلطة المحلية على تعزيز الأمن والإستقرار وتوفير الخدمات للمواطنين مشيداً بالدور الإيجابي الذي تلعبه المملكة المتحدة في سبيل ودعم استقرار اليمن وإنجاح مساعي إحلال السلام.