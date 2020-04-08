صحيفة الأيام

السفير الروسي في اليمن: طرفا النزاع بصدد عقد محادثات “أونلاين”

8 أبريل، 2020
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أعلن السفير الروسي لدى اليمن، فلاديمير ديدوشكين، أن وباء
كورونا لم يمنع من استمرار عملية السلام في البلاد، حيث يخطط طرفا النزاع
لعقد محادثات بصيغة “أونلاين”.

وفي تصريح لوكالة “تاس”، قال الدبلوماسي: “لم يتوقف كل شيء، فعلى الرغم
من الوباء لا تزال العملية اليمنية مستمرة. وبغض النظر عن الأعمال القتالية
المتواصلة في مختلف أنحاء البلاد، فإن طرفي النزاع مستعدان للحوار”.

ولفت
السفير إلى أن مارتن جريفيثس، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
إلى اليمن، هو الذي يقوم بالعمل الأساسي، عبر اتصالاته مع ممثلي كل من
جماعة “أنصار الله” الحوثية والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وأضاف ديدوشكين أن هناك خططا لاستئناف المفاوضات اليمنية اليمنية في أقرب وقت عبر دائرة تلفزيونية.

وأشار
ديدوشكين إلى أن المهمة الرئيسة التي يتعين على الطرفين اليمنيين إنجازها
في ظروف التوتر العسكري الراهن هي وقف إطلاق النار في عموم أراضي البلاد.
أما المهمة الثانية فهي استئناف العملية التفاوضية والتسوية السياسية وحل
المشكلات الإنسانية وتبادل الأسرى.

كما أورد الدبلوماسي أن سفراء
الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي (روسيا، الولايات المتحدة،
الصين، فرنسا، بريطانيا) سيجرون لقاء مع وزير الخارجية اليمني، محمد عبد
الله الحضرمي، بهدف تبادل الآراء حول سبل إنهاء الأزمة اليمنية، مشيرا إلى
أن هذا اللقاء سيجري أيضا بصيغة “أونلاين”.

ويشهد اليمن، منذ أغسطس
2014، مواجهات بين القوات التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وجماعة
“أنصار الله”، ازدادت عنفا بشكل ملحوظ في العام 2015، مع تدخل تحالف تقوده
السعودية ويضم أيضا البحرين وقطر والكويت والإمارات، إلى جانب مصر والأردن
والمغرب وباكستان والسودان.

المصدر: تاس

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