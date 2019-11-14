السفير السعودي لدى اليمن يلتقي رئيس هيئة الطيران المدني و القائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي بالرياض

عدن24 | عادل حمران

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض مساء اليوم الخميس ، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني و الأرصاد الكابتن صالح سليم بن نهيد و القائم بأعمال مدير عام مطار عدن الدولي الاستاذ عبدالرقيب العمري لمناقشة آلية إصلاح و إعادة تأهيل مطار عدن الدولي .

وجرى خلال اللقاء مناقشة العوائق التي تقف أمام عمل هيئة الطيران المدني و آلية إعادة تأهيل و إصلاح مطار عدن الدولي عبر خطط و مراحل سوف تشمل إصلاح البنية التحتية و الإنشائية و الفنية و التجهيزات الملاحية و الأمنية للمطار .. على أن يتم البدء في المشاريع الضرورية أولا حسب خطة الاشقاء في البرنامج السعودي لتنمية و إعمار اليمن و بموجب الدراسات المقدمة اليهم من هيئة الطيران المدني و الإدارة العامة لمطار عدن الدولي .

وقدم الكابتن صالح سليم بن نهيد لمعالي السفير آل جابر دراسة شاملة لأبرز المشاريع الضرورية التي يحتاجها مطار عدن الدولي وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل ممري التدحرج ( Taxiway ) و ( Runway ) وايضاً إعادة إصلاح سقف مبنى الترحيل ، واستكمال المرحلة الثانية لادخال مشروع التيار الكهربائي لمحطة 26 ولمبنى الترحيل الدولي وعدد من المشاريع الهامة التي يحتاجها المطار .

من جانبه أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر عن بالغ حرصه و اهتمامه في ملف إعادة تأهيل و تنمية المرافق و المنشآت الحيوية و السيادية في اليمن .

وأبدأ آل جابر استعداده و موافقته على إعادة تأهيل مطار عدن الدولي عبر مراحل مشيرا أنه سيتم البدء في المشاريع الهامة و الضرورية ثم التي تليها .

ومن المتوقع بأن يصل فريق هندسي إلى العاصمة عدن خلال الأسابيع القادمة للاطلاع على جاهزية المطار وعمل دراسة تتضمن احتياجاته الضرورية و وضع آلية للبدء بتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة التأهيل حسب الأهمية .