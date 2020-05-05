السفير رياض ياسين : قريبا وصول عدد من أطباء بلا حدود الى عدن

قال سعادة السفير د.رياض ياسين ، سفير اليمن لدى فرنسا ان لقاءه اليوم الثلاثاء مع الدكتور ميجو درتش تيرازن رئيس أطباء بلاحدود الفرنسية بحث التنسيق في استمرار جهودهم لمساعدة بلادنا وخاصة في ظل الظروف الحالية !

وكشف السفير ياسين في تصريح ل”عدن تايم” ان عددا من الأطباء سيصلون عدن للمساعدة في علاج الأمراض ومنها كورونا وتقديم المساعدات في مجال الوقاية وغيرها خلال الايام القادمة.

وأكد السفير رياض ياسين ان منظمة أطباء بلاحدود الفرنسية تقدم خدماتها وبدون انقطاع وبشكل متميز ووخاصة في عدن وبقية الجنوب.