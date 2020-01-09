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السفير قاسم عسكر يزور مدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة للاطمئنان على صحته

9 يناير، 2020
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قام صباح اليوم السفير قاسم عسكر جبران الأمين العام للمجلس الاعلى للحراك الثوري الجنوبي والقيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي يرافقه العميد الركن ناجي العربي نائب رئيس الهيئة العسكرية العلياء والأستاذ عبدرحمن سالم ناصر مستشار وزير الكهرباء والطاقة ، بزيارة العميد الركن علي منصور الوليدي مدير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة ، للاطمئنان على صحته بمستشفى باصهيب العسكري.

حيث نقل اليه تهاني وتبريكات اللواء عيدروس الزبيدي رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي واعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي ، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له في مستشفى باصهيب العسكري.

متمنين له ان يمن عليه الله بالشفاء العاجل ، وأن يقوم بالسلامة لاستئناف مهام عمله في مواصلة جهوده الوطنية المخلصة والمتميزة في تعزيز الوحدة الوطنية ، وعملية البناء والتحديث النوعي للقوات المسلحة والأمن ، التي تنتظم وجهود كل القوى الوطنية والاجتماعية والاقليمية والدولية لتنفيذ أتفاق الرياض.

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