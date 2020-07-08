السفير ياسين : مجلس السفراء العرب في فرنسا يقف أمام التدخلات الايرانية والتركية



باريس/ عدن تايم/ خاص

عقد في العاصمة الفرنسية باريس جلسة غداء عمل استضافه مجلس السفراء العرب في فرنسا السيد كريستوف فارنو ، مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية.

وبحسب إفادة السفير د.رياض ياسين ان خلال اللقاء الثلاثاء جرى النقاش وتبادل الاراء في قضايا المنطقة والتدخلات الايرانية والتركية والمواقف الفرنسية.

وقال ياسين : أوضحت في هدا اللقاء الهام الوضع الراهن في بلادنا واستمرار المليشيات الحوثية في رفضها لكل الجهود مع تدهور الاوضاع الانسانية والمعيشية والبيئية والاشادة بدعم فرنسا المستمر وسعيها من اجل احلال السلام والاستقرار.

ونقل السفراء العرب مباركتهم لاعادة تعيين وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان في الحكومة الجديدة!