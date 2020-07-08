عدن تايم

السفير ياسين : مجلس السفراء العرب في فرنسا يقف أمام التدخلات الايرانية والتركية

8 يوليو، 2020
0
السفير ياسين : مجلس السفراء العرب في فرنسا يقف أمام التدخلات الايرانية والتركية


باريس/ عدن تايم/ خاص

عقد في العاصمة الفرنسية باريس جلسة غداء عمل استضافه مجلس السفراء العرب في فرنسا السيد كريستوف فارنو ، مدير ادارة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية.

وبحسب إفادة السفير د.رياض ياسين ان خلال اللقاء الثلاثاء جرى النقاش وتبادل الاراء في قضايا المنطقة والتدخلات الايرانية والتركية والمواقف الفرنسية.

وقال ياسين : أوضحت في هدا اللقاء الهام الوضع الراهن في بلادنا واستمرار المليشيات الحوثية في رفضها لكل الجهود مع تدهور الاوضاع الانسانية والمعيشية والبيئية والاشادة بدعم فرنسا المستمر وسعيها من اجل احلال السلام والاستقرار.

ونقل السفراء العرب مباركتهم لاعادة تعيين وزير الخارجية الفرنسي ايف لودريان في الحكومة الجديدة!

Advertisement

Related posts:

  1. أبين.. الانتقالي يقف أمام التطورات العسكرية والأمنية في مديرية لودر
  2. لقاء تشاوري يقف أمام عراقيل العمل في مشروع طريق باتيس رصد بيافع
  3. الانتقالي يقف أمام أضرار الأمطار في عدن والجنوب ويوجّه بسرعة إغاثة المنكوبين
  4. لقاءً هام في عدن يقف أمام الحلول والمعالجات السريعة لملف الخدمات
الوسوم

إقرا أيضا

Photo of قائد العمالقة يشيد بصمود المقاومة الجنوبية في جبهات الضالع

قائد العمالقة يشيد بصمود المقاومة الجنوبية في جبهات الضالع

8 يوليو، 2020
Photo of اكاديمي : مماطلة الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض يعطي الانتقالي الحق بتشكيل حكومة جنوبية

اكاديمي : مماطلة الشرعية في تنفيذ اتفاق الرياض يعطي الانتقالي الحق بتشكيل حكومة جنوبية

8 يوليو، 2020
Photo of اليونيسيف تقدم شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا

اليونيسيف تقدم شحنة أدوية ومستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا

8 يوليو، 2020

سجال بين بن فريد وكاتب شمالي بعد حديثه عن حرية الجنوبيين بعد 7/7

8 يوليو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق