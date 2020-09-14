ابابيل نت

السفير "ياسين" يعلن اعتزامه مقاضاة بنوك في صنعاء

14 سبتمبر، 2020
0

أعلن سفير اليمن لدى باريس د.رياض ياسين عزمه وآخرون على مقاضاة بنوك في صنعاء جمدت أرصدتهم وصادرتها بصورة غير قانونية.

وكشف السفير رياض ياسين عن رضوخ إدارات البنوك للحوثيين ومصادرة ارصدتهم لصالح قياداتهم قيادات تحت مسميات واداعاءات مزيفة وغير قانونية.

وأكد السفير ياسين بالقول لصحيفة “عدن تايم” : “نحن بصدد رفع قضية ضد بعض البنوك التجارية العاملة في صنعاء تحت سيطرة المليشيات الحوثية والتى قامت بتجميد ارصدة بعض المودعين لديها من المؤيدين للشرعية وبشكل باطل وغير قانوني”.

وقال ان ” هذه البنوك تمادت في الاستجابة والرضوخ وصادرت الارصدة المجمدة لصالح قيادات حوثية وتحت مسميات واداعاءات مزيفة وغير قانونية ، بل ان بعض البنوك تجاوزت الحد المسموح به لتسيير الضروري من الاعمال الى التعاون والتنسيق الواضح مع الحوثيين بما يضر مصالح الشعب اليمنى والثقة بهده البنوك “.

ودعا السفير رياض ياسين من خلال عدن تايم “كل من جمدت ارصدته اوصودرت ان يخطر البنك المركزي في عدن برسالة تفصيلية ويرسل نسخة لي على الخاص حتى اضمها الى ملف القضية”.

Advertisement
الوسوم

إقرا أيضا

كيف استطاع تحمل التعذيب والضرب لساعات !! .. شقيق "الاغبري" يكشف تفاصيل جديدة عن الجريمة وحياته الشخصية

14 سبتمبر، 2020

طيران التحالف يشعل العاصمة صنعاء بغارات هي الاعنف

14 سبتمبر، 2020

الحوثي يفجر غضب شعبي في المحافظات الجنوبية والسبب "الطماطم"

14 سبتمبر، 2020

انتشار نبتة خطيرة تهدد حياة الانسان والحيوان في محافظة الضالع "صورة"

14 سبتمبر، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق