السقاف : مكافحة "كورونا" في اليمن تتطلب نداء عاجل للصين أقرب الى دعوة هادي للسعودية في 2015

دعا استاذ القانون الدولي د.محمد علي السقاف الى توجيه نداء عاجل الى الصين لا يقل دعوة الرئيس هادي لتدخل السعودية في الحرب عام 2015م وانطلاق عاصفة الحزم.

كما دعا السقاف الى وضع خطة طوارئ محكمة في هذه الاثناء وفرض الغرامات على المخالفين وفتح باب التبرعات من رواتب كبار مسؤولي الدولة والتجار لمساعدة الفقراء من اعباء الجائحة.

وقال السقاف في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر رصدتها عدن تايم ان “الحرب ضد آفة كورونا لا تقل أهمية من ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الانقلابيين”، داعيا الى تشكيل حكومة جديدة ذات كفاءة عالية من تكنوقراط وليس من حزبيين وسياسيين لمواجهة متطلبات المرحلة.

تغريدات د.محمد علي السقاف :

‏في مواجهة أزمة كورونا في اليمن اتمنى من الرئيس هادي

١- توجيه نداء عاجل للصين مثل ندائه للسعودية في ٢٠١٥ لمساعدة الشرعية من اجل تزويد اليمن من احتياجاتها من الخبراء والتجهيزات والأدوية لمواجهة كورونا

٢- وضع خطة طوارئ من اجل فرض الحجر الجزئي في بعض المناطق والكلي في مناطق اخرى ‏وتطبيقه بالقوة اذا لزم الامر عبر قوات الامن والاستعانة بالقوات المسلحة في حالة الضرورة وفرض الغرامات المالية للمخالفين.

فتح صندوق للتبرعات ( من رواتب الرئاسة والوزراء والتجار ) لدعم العائلات الفقيرة والعاملين بالأجر اليومي يكمل إمكانيات الدولة والمساعدات التي قدمت من الخارج

‏الحرب ضد آفة كورونا لا تقل أهمية من ضرورة وقف العمليات العسكرية ضد الانقلابيين وإحلال السلام المبني على اساس الاعتراف المتبادل بحقوق الأطراف المتنازعة

تتطلب المرحلة الاستثنائية الحالية تشكيل حكومة جديدة ذات كفاءة عالية من تكنوقراط وليس من حزبيين وسياسيين لمواجهة متطلبات المرحلة.