السقاف وحلبوب يناقشان إمكانية دعم البنك الأهلي للأنشطة الشبابية بعدن

ناقش وكيل محافظة عدن لقطاع الشباب / عبدالرؤوف السقاف اليوم مع رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي الدكتور / محمد حسين حلبوب أوجه التعاون بين السلطة المحلية في العاصمة عدن والبنك الأهلي وإمكانيات توسيع الانشطة الشبابية والرياضية التي يدعمها البنك الاهلي ضمن إسهاماته وبرنامجه السنوي في دعم الانشطة المجتمعية والشبابية في العاصمة عدن .وتطرق وكيل المحافظة لقطاع الشباب الى أهمية إحياء وانعاش الأنشطة الشبابية في والثقافية التي تزخر بها مدينة عدن في مختلف المجالات،مشيدا بعراقة البنك الأهلي ونجاحه المتميز في العمل المصرفي .

من جانبه اشار الدكتور محمد حسين حلبوب الى النجاحات التي حققها البنك الأهلي خلال الفترة الماضية وإعمال التحديث والتطوير والتي شملت الموارد البشرية من خلال الدورات التاهيلية المحلية والخارجية ل(١٥٣)من كوادر البنك .ومن مختلف الفروع .

تحديث وتطوير النظام المصرفي وتطوير الهيكل الإداري بالإضافة الى اعادة تأهيل مباني فروع البنك الاهلي والذي بلغت تكلفتها تسعة ملايين دولار خلال السنوات الثلاث الماضية وفيما يخص توجهات قيادة البنك للفترة القادمة اوضح الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي انه سيتم الشروع بتنفيذ حوالي ١٢ من مهام البنك والمتمثلة بتأسيس الشركات المساهمة ونظام الاكتتاب وغيرها.

* من عبدالسلام هائل