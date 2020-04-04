السقاف يزور حبيل جبر ويطلع على برنامج مشروع سوء التغذية الوقائي BSFP بالمديرية

زار صباح اليوم الدكتور زين السقاف نائب منسق المشروع بمحافظة لحج الى م/ حبيل جبر ليطلع على سير العمل في برنامج سوء التغذية الوقائي BSFP ، وذلك للاطلاع على العمل وكيفية سير ذلك العمل وماهي الصعوبات التي تواجه المتطوعين أثناء العمل.

حيث كان في استقباله المنسق فهمي الزهروني منسق المشروع في المديرية.

فقد قام الدكتور زين السقاف بالإطلاع على كشوفات المتطوعين وآلية العمل فيها وتلمس هموم العاملين والمعوقات التي تجواجههم عند أداءهم لعملهم ، وحيث قام بالنزول إلى نقطة السوق منطقة صليئة في عاصمة المديرية ،وتم الإطلاع على عمل إحدى المتطوعات حيث كان عمل شاق ومتعب وتعمل بأكثر من ثلاث مناطق فهو عمل يحتاج الى جهد وتوفير مواصلات وغيرها الا أن هذه المتطوعة بتعمل بكل إخلاص وبذل الكثير من المتاعب في كيفية إيصال هذا البيلمبي والصويا الى المستفيدين نتيجة لبعد المسافات بين المناطق المترامية.

وفي السياق ذاته أشار مشرف نقطة السوق : الأستاذ/ عمار مثنى بأنه يجب إضافة متطوعات من أجل تحسين أداء عمل المنظمة وتسهيل إيصال المواد الى المستفيدين ، والكشف عن الكثير من الأطفال والنساء المصابات بسوء التغذية الحاد والوخيم، وذلك من خلال الوصول الى كل منزل وبالتالي متابعة الحالات المستفيدة باستمرار..

واكد عمار مثنى أن نقطة السوق الذي تعني قلب المديرية تحتوي علي مركزين انتخابيين ،وأكثرمن خمسين قرية مترامية الأطراف.

واضاف عمار مثنى قائلا: نتمنى من المنظمة زيادة عدد المتطوعين والمتطوعات للوصول الى كل طفل وكل اسرة وذلك لإيجاد الأسرة التي تعاني من سوء تغذية ومد يد العون.

وكما أشاد الفريق الزائر ومنسق المديرية ومشرف النقطة بالعمل الرائع والجهود التي تبذلها المتطوعة أوطان السالمي وأثنو على العمل المتفاني والمجهود الرائع الذي تقدمه المتطوعه اوطان السالمي بقولهم بأن المخصصات التي تعطى للمتطوع لاتعني شي مقابل العمل الذي يبذله والفتره التي يستغرقها اثنا النزول لايصال المواد للمستفيدين

وحيث قالت المتطوعة اوطان السالمي أنه يوجد أكثر من سبعين طفل وأكثر من خمسين من النساء المستهدفين ضمن الفئة المستهدفة التي تستهدفها المنظمة في مشروع سوء التغذيه الوقائي حيث تستهدف الاطفال الطبيعين من عمر 6-24 شهر وكذلك النساء من 4 اشهر حمل الى 6 اشهر رضاعة ايضاً في الحالة الطبيعية ولكن من يثبت انه يعاني من سوء تغذية حاد او وخيم يتم احالته الى المرفق الصحي في المناطق التابعة لها وهي مناطق مترامية الاطراف والمسافات.