اليمن العربي

السقطري يكرم مُنقذي الرجل المسن في عدن

24 أبريل، 2020
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اليمن العربي – عدن 

حيّا اللواء سالم عبدالله السقطري، مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الروح البطولية والمواقف الشجاعة لشباب العاصمة عدن، بصورة عامة وشباب كريتر بشكل خاص، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الفداء والإقدام والشجاعة، وأثبتوا للعالم أن عدن ستظل بخير وفي عافية وقادرة على تجاوز كل الظروف الحرجة التي تمر عليها طالما وهذه الروح الطيبة مغروسة لدى كل شبابها.

جاء حديث مساعد الأمين العام، لدى لقائه مساء الخميس في الأمانة العامة، الشباب الذين تسارعوا لإنقاذ المواطن المسن من الموت غرقاً بعد أن جرفته سيول الأمطار المتدفقة في مدينة كريتر خلال اليومين الماضيين التي شهدت فيها العاصمة عدن أمطاراً غير مسبوقة وتسببت في كثير من الخسائر البشرية والممتلكات العامة والخاصة. 

وكرّم مساعد الأمين العام الشباب الأبطال ماجد علوان، ورأفت فضل مبجر، وعزيز حامد جرجرة ومبجر فضل مبجر، والمصور محمود وهاس بترس المجلس الانتقالي الجنوبي، تقديرا وعرفانا منه لموقفهم البطولي والمقدام.

ولفت مساعد الأمين العام خلال تكريمه للشباب إلى أن موقفهم البطولي كان وسيظل محل فخر واعتزاز عند القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذا كل قيادة المجلس وكل ابناء عدن الخيريين ، مشيراً إلى أن هذه المواقف تجسد روح الإقدام والتكاتف والتعاون والتأخي التي يتحلى بها شباب ورجال ونساء وشيوخ مدينة عدن والتي برزت احدى اشكالها في موقفهم النبيل مع المواطن المسن .

ونوه اللواء السقطري بأن هذه المواقف التي جسدها شباب عدن ينبغي لها أن تدفع الجميع للوقوف بكل مسؤولية أمام ما تعانيه عدن من وضع كارثي وتفاقم للازمات ويحتم عليهم أعلى مصلحة هذه المدينة العريقة على المصالح الذاتية والفئوية وتكريس كل جهودهم لإستعادة الوجه الحضاري والمدني لهذه المدينة المنكوبة التي أثختنها الجراح.

من جابنهم عبر الشباب المنقذين عن خالص شكرهم وامتنانهم للواء سالم السقطري ولقيادة المجلس الانتقالي على هذا التكريم الذي ينم عن اهتمامه وآيلاءه للشباب وتشجيع الروح المقدامه التي يجسدها أبناء عدن في المواقف الصعبة والحرجة .
 

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