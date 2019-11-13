السلطات الأمنية بمطار عدن تضبط مسافراً حاول تهريب كمية من القات الأخضر و المطحون إلى عمان

عدن24 | عادل حمران

أوقفت السلطات الأمنية بمطار عدن الدولي صباح الْيَوْمَ الأربعاء مسافراً بحوزته ، كمية من القات الأخضر و المطحون ، اثناء مرور عفش المسافر من امام اجهزة فحص المسافرين بالمطار .

وقال مصدر أمني بمطار عدن الدولي بأن المسافر ( ج . م .ع ) ، كان مسافر من مطار عدن الى عمان وتم ايقافه في المطار بعد اكتشاف كمية من القات الأخضر و المطحون مجهز في اكياس صغيرة لغرض بيعها في عمان .

وتم ضبط المسافر ومنعه من السفر وتسليمه بمعيّة المضبوطات إلى أدارة أمن مطار عدن الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

والجدير ذكره بان الاجهزة الأمنية في مطار عدن بذلت جهود حثيثة للحفاظ على أمن المطار و سلامة المسافرين وقبضت على عشرات المسافرين الذين حاولوا حمل المواد المحضورة من مطار عدن او اليه .