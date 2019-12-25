4 مايو

السلطات الإيرانية تقطع الإنترنت قبل احتجاجات جديدة غدا

25 ديسمبر، 2019
0

الأربعاء – 25 ديسمبر 2019 – الساعة 06:24 م بتوقيت اليمن ،،،

4 مايو / متابعات

أفادت وكالة أنباء إيرانية اليوم الأربعاء بأن السلطات الإيرانية عطلت خدمة الإنترنت على الأجهزة المحمولة عن الوصول إلى مواقع بالخارج في عدة أقاليم، وذلك قبل يوم من احتجاجات جديدة دُعي إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت منشورات على مواقع للتواصل الاجتماعي وبعض أقارب الذين قتلوا في اضطرابات الشهر الماضي بسبب رفع أسعار الوقود إلى تجديد الاحتجاجات وإحياء ذكرى القتلى غدا الخميس.
ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) شبه الرسمية عن مصدر مطلع بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوله إن تعطيل الخدمة تم بأمر من “السلطات الأمنية” وشمل أقاليم البرز وكردستان وزنجان في وسط وغرب إيران وفارس في الجنوب.
وقالت الوكالة: “وفقا لهذا المصدر، من المحتمل أن تتأثر المزيد من الأقاليم بتعطيل الاتصال الدولي بالهواتف المحمولة”.
وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني، عطلت إيران خدمة الإنترنت لمدة أسبوع تقريبا للمساعدة في كبح الاحتجاجات على رفع أسعار الوقود التي تحولت الى احتجاجات سياسية، مما أثار أكثر حملة قمع دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد منذ 40 عاما.
ويصعب تعطيل الإنترنت على المتظاهرين بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لحشد الدعم وأيضا الحصول على تقارير موثوقة حول نطاق الاضطرابات.

أخبار ذات صلة

الوسوم
احتجاجات الإنترنت الإيرانية السلطات تقطع جديدة غدا قبل

إقرا أيضا

Photo of عدن.. ضباط وقادة بالأمن السياسي المبعدين قسريآ ينضمون وقفة احتجاجية

عدن.. ضباط وقادة بالأمن السياسي المبعدين قسريآ ينضمون وقفة احتجاجية

25 ديسمبر، 2019
Photo of غدا .. كسوف تاريخي للشمس

غدا .. كسوف تاريخي للشمس

25 ديسمبر، 2019
Photo of سياسي جنوبي : سياسة التجويع التي تنتهجها الشرعية الفاسدة لن تكسر إرادة شعب قرر منذُ ٩٤ استعادة أرضه شبراً شبراً.

سياسي جنوبي : سياسة التجويع التي تنتهجها الشرعية الفاسدة لن تكسر إرادة شعب قرر منذُ ٩٤ استعادة أرضه شبراً شبراً.

25 ديسمبر، 2019
Photo of حملة منع الدراجات النارية بعدن خطوة لاستعادة هيبة الدولة والنظام والقانون

حملة منع الدراجات النارية بعدن خطوة لاستعادة هيبة الدولة والنظام والقانون

25 ديسمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق