المشهد اليمني

السلطات المحليه بحضرموت تفرض حظر للتجوال من 6 مساءا حتى 6 صباحا

10 أبريل، 2020
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المشهد اليمني

أعلن كيل وادي حضرموت عصام الكثيري حظر التجوال في عموم وادي و صحراء حضرموت ابتداء من السادسة مساء لهذا اليوم الجمعة و حتى السادسة صباحا.

وقال وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات وادي حضرموت و الصحراء أن قرار حظر للتجوال يبدا من الساعة السادسة مساء لهذا اليوم الجمعة و حتى السادسة من صباح الغد لجميع مديريات وادي حضرموت و الصحراء بعد تأكيد لجنة الطوارئ الوطنية اكتشاف اول اصابة بفيروس كورونا بمدينة الشحر بعاصمة المحافظة المكلا .

وأضاف ان هذه الاجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية و وجه الكثيري المنطقة العسكرية الأولى و ادارة الامن والشرطة و مدراء عموم المديريات و لجنة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا بوادي حضرموت و الصحراء بتنفيذ قرار حظر التجوال و رفع حالة الطوارئ و الانعقاد المستمر لاتخاذ جملة من الاجراءات و القرارات للعمل على منع انتشار الفيروس في مديريات وادي حضرموت و الصحراء .

كما وجه الكثيري مكتب الصحة العامة و السكان و جميع مراكز الحجر والعزل والعلاج برفع مستوى الاستعداد و الجاهزية وفقا والخطط التي تم وضعها مسبقا.

ودعا الكثيري المواطنيين بالتعاون مع السلطات ومنع اي تجمع بشري من اليوم لما يمثله تهديدا خطيرا قد يؤدي لانتشار الفيروس بصورة سريعة قد تصعب السيطرة عليه مشددا على اتخاذ كافة التدابير للمواطنين لحماية أنفسهم و مجتمعهم من هذا الفيروس الخطير .

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السلطات المحليه بحضرموت تفرض حتى حظر صباحا للتجوال مساءا من

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