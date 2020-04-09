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السلطة المحلية بالشحر ومكتبها التنفيذي يصدران بيان تأييد لقرار المحافظ البحسني بمنع دخول القات إلى حضرموت

9 أبريل، 2020
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السلطة المحلية بالشحر ومكتبها التنفيذي يصدران بيان تأييد لقرار المحافظ البحسني بمنع دخول القات إلى حضرموت

أصدرت السلطة المحلية بمديرية الشحر ومكتبها التنفيذي بيان تأييد للقرار الحكيم الذي أصدره اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والقاضي بمنع دخول وتعاطي القات في محافظة حضرموت، مؤكدين على مباركتهما لهذا القرار التاريخي الذي يصب في مصلحة حضرموت ، داعيين الجميع  إلى ضرورة الاصطفاف  ومؤازرة سيادة الأخ المحافظ في قراره الشجاع .
نص بيان التأييد:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان تأييد
تابعت السلطة المحلية بمديرية الشحر ومكتبها التنفيذي القرار التاريخي و الحكيم الذي أصدره اللواء الركن فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية والقاضي بمنع القات في محافظة حضرموت .
ونحن اذ نعلن وقوفنا ومباركتنا لهذا القرار الذي يصب في مصلحة حضرموت ؛ ندعو الجميع إلى الاصطفاف والمؤازرة لسيادة الأخ المحافظ لمنع دخول هذه النبتة التي اضرت بمجتمعنا في محافظة حضرموت .
هذا والله من وراء القصد
المهندس / أمين سعيد بارزيق
 المدير العام لمديرية الشحر

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