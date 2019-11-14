السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن تسلم الجهات السعودية تصميم لإعادة منظر مدخل مطار عدن الدولي



سلمت السلطة المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن ممثلة بوكيل المحافظة /غسان الزامكي الجهات السعوديةوخصوصاً البرنامج السعودي لإعادة أعمار اليمن تصميم لإعادة منظر مدخل مطار عدن الدولي .

وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص السلطة المحلية على تجهز العاصمة المؤقتة عدن لعودة الحكومة الشرعية وكافة مؤسسات الدولة بمافيها السفارات والقنصليات حسب بنود اتفاق الرياض.

وعاني المطار خلال السنوات تشديدا كبيرا على مداخله وفوضى .

ومن شان ذلك ان يعيد لمطار عدن المظهر الحقيقي .