السلطة المحلية بالعاصمة عدن تشارك في إستقبال الرئيس الزبيدي

تقدم وكيلا العاصمة عدن محمد سعيد المفلحي، ومحمد سعيد سالم في مراسيم استقبال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي / عيدروس قاسم الزبيدي التي أقيمت امس الخميس في مطار عدن الدولي .

وعبرت السلطة المحلية بالعاصمة عدن ممثلة بالوكيلين عن سعادتهم بالنتائج المشرفة والانجازات السياسية التي حقهها المجلس وقيادته مؤخرا.

واشاد الوكيل سالم في وقت سابق بالدور الذي لعبه الرئيس / عيدروس الزبيدي في الرياض مؤكدا ان “ الانتقالي عزز الشراكة الاستراتيجية والمصيرية مع التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات ” .

حضر المراسيم جمع غفير من القيادات السياسية والشخصيات الوطنية ومسؤولين في المجلس الانتقالي الجنوبي.