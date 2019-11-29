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السلطة المحلية بالعاصمة عدن تشارك في إستقبال الرئيس الزبيدي

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تقدم وكيلا العاصمة عدن محمد سعيد المفلحي، ومحمد سعيد سالم في مراسيم استقبال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي / عيدروس قاسم الزبيدي التي أقيمت امس الخميس في مطار عدن الدولي .

وعبرت السلطة المحلية بالعاصمة عدن ممثلة بالوكيلين عن سعادتهم بالنتائج المشرفة والانجازات السياسية التي حقهها المجلس وقيادته مؤخرا.

واشاد الوكيل سالم في وقت سابق بالدور الذي لعبه الرئيس / عيدروس الزبيدي في الرياض مؤكدا ان “ الانتقالي عزز الشراكة الاستراتيجية والمصيرية مع التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات ” .

حضر المراسيم جمع غفير من القيادات السياسية والشخصيات الوطنية ومسؤولين في المجلس الانتقالي الجنوبي.

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إستقبال الرئيس الزبيدي السلطة المحلية بالعاصمة تشارك عدن في
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