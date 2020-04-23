السلطة المحلية بحضرموت وعن الأهالي حملة “ماقصرتوا عيال زايد” تهدي درع الوفاء لسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

نظيراً للجهود العظيمة التي قدمتها ولاتزال تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمحافظة وأهالي حضرموت في مختلف مناحي الحياة والتي بدورها أسهمت في بروز حضرموت لتصبح أنموذجاً لكل المحافظات المحررة من حيث الأمن والاستقرار والتطور المتصاعد ومن ذلك المنطلق وتقديرا لتلك الجهود من الأشقاء بدولة الإمارات فقد تقدمت حملة “ماقصرتوا عيال زايد” عن أهالي حضرموت والسلطة المحلية بالمحافظة مثمثلة باللواء فرج سالمين البحسني محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية (بدرع الوفاء) لسمو الشيخ محمد بن زايد على الدعم اللامحدود والجهود الجبارة في تحرير ساحل حضرموت من سيطرة التنظيمات الإرهابية وإعادة ترسيخ الأمن وتطبيع الحياة بعد التحرير .

وقال رئيس الحملة الصحفي محمد عبدالله بوعيران أن هذا التكريم لقيادة وشيوخ وشعب الإمارات يأتي وفقاً لرؤية شاملة لتعزيز الإخاء والتعاضد مع الأشقاء بدولة الإمارات..

وفي سياق متصل فقد رفعت في شوارع المكلا لوحات كبيرة بها صور سمو الشيخ محمد بن راشد وعبارات تعبر فيها عن الوفاء الحضرمي لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة..

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