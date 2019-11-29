السلطة المحلية بحوف تتسلّم مولداً كهربائياً بقوة 1 ميجا

تسلمت السلطة المحلية بمديرية حوف شرق محافظة المهرة مولداً كهربائياً بقوة (1) ميجاوات دعماً من الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

مدير عام المديرية خلال استقباله وفد الهيئة العمانية ، اليوم، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي أحمد سعد القميري ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس المحلي سعيد علي مصدع ، أشاد بالدعم الذي تقدمه حكومة سلطنة عُمان للمهرة مشاريع خدمية وتنموية ومساعدات إنسانية وإغاثية عبر الهيئة ، موضحاً بأن حوف استفادت كثيرا من الدعم العماني ليس فقط في مجال الكهرباء بل في الصحة والمياه مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات الأساسية بالمديرية.

وقال ” نشكر الأخوة في الهيئة العمانية للأعمال الخيرية على اهتمامهم ودعمهم الأخوي المستمر ، فهم سباقون لفعل الخير وتربطنا بهم علاقات جيرة وأخاء أزلية ، وعند إدخال هذا المولد الكهربائي الجديد في الخدمة ستتعزز القوة التوليدية لمحطة الكهرباء وستتحسن الخدمة”.