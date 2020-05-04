السلطة المحلية بخنفر ومكاتبها التنفيذية تجتمع بلجنة من أهالي مدينة جعار لاطلاعهم على الخطة الوقائية من اخطار الاوبئة والحميات

اجتمع مدير عام مديرية خنفر الشيخ ناصر المنصري بلجنة من أهالي مدينة جعار حيث اطلعهم على الخطة الوقائية التي أعدتها السلطة المحلية بخنفر منذ شهر ..

وأوضح المنصري أن الحملة بدأت بخطوات كان أولها حملات توعوية في مختلف مناطق المديرية ومبادرة توعوية شملت جميع المكاتب التنفيذية وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لتصفية مناطق خنفر كجعار الكود والحصن وغيرها.

كما اضاف المنصري أنه تم تنفيذ حملة رش ضبابي لمكافحة البعوض الناقل للحميات المنتشرة في المديرية وتم استهداف المناطق الموبوئة مثل جعار والدرجاج والحصن وباتيس والمخزن والكود لمدة أسبوع كامل وتوقفت الحملة ..

وأشار مدير عام خنفر ان توقف الحملة عن الاستمرار يعود الى نقص وشحة الامكانيات، وهذا ما جعل مدير عام خنفر ينسق مع مؤسسة شباب أبين بالقيام بحملة بالمشاركة مع السلطة المحلية بخنفر وصندوق النظافة بالمحافظة على ان تشمل هذه الحملة رش ضبابي لمدينة جعار ومدن وقرى خنفر، واستهداف خطين لشبكة الصرف الصحي وكذلك التعاون في تنفيذ خطة صندوق النظافة لرفع جميع المخلفات والقمامات وتجفيف المياه الراكدة التي ظلت شهور يعاني منها المواطنين حتى أصبحت مصدر تجمعات الحشرات و البعوض الناقل للأمراض والأوبئة والحميات ..

وفي اللقاء الذي حضره مدير عام المديرية ونائب قائد الحزام الأمني بأبين الأخ عبدالرحمن الشنيني ومدير عام صندوق النظافة الاخ منصور وادي ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي ومدير الصحة خنفر الاخ صلاح بالليل تم الاتفاق على تظافر الجهود والتعاون بمشاركة كل مكاتب ومرافق الدولة على تنفيذ حملة يوم غد لأبعاد جميع القمامات وشفط المياه الراكدة وإجراء عملية الرش الضبابي والرذاذي في جميع انحاء وقرى المديرية ..

وفي ختام اللقاء قدم الشكر والتقدير لمدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المهندس صالح بلعيدي لاستعداده بتوفير مادة الديزل والبنزين لتنقل سيارات حملات الرش الضبابي والرذاذي وكلور، وكذلك قدم الشكر لمكتب الصحة بخنفر لتقديمه ثلاث مضخات رش ضبابي ومضخات رش رذاذي 18 ومبيد ذو الأثر وكلور



*من محمد ناصر مبارك

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