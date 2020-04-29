السلطة المحلية بخورمكسر تحذر المواطنين من خطورة استخدام مياه الشرب عبر شبكة المياه الرئيسية

حذرت السلطة المحلية بمديرية خورمكسر الأخوة المواطنين، من خطورة استخدام مياة الشرب عبر شبكة المياة .

وجاء تحذير السلطة المحلية نتيجة لحدوث تلوث في شبكة المياة الرئيسية المغذية للمديرية جراء دخول مياة الصرف الصحي بالشبكة الرئيسية.

وأشارت أن قيادة المديرية أبلغت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأهمية سرعة تدارك الكارثة وانقاذ أرواح الناس ، ولم تلقى منهم اي تجاوب حتى الآن.

وتهيب السلطة المحلية بالمديرية للمواطنين بالحفاظ على منسوب المياه المتبقي في المنازل ، وعدم استخدام المياة من الشبكة حاليا او تشغيل دينمات شفط المياه ، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع ، حتى إصلاح الخلل .

* من عماد ياسر فخرالدين

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