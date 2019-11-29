السلطة المحلية بخور مكسر تصدر بيان توضيحي هام(تفاصيل)

أصدرت السلطة المحلية في مديرية خورمكسر بيان توضيحي هاما بشأن ضعف شبكة المياه وانقطاعها في بعض مناطق واحياء المديرية لفتره تزيد عن ثلاثة شهور .

وقالت السلطة المحلية خورمكسر في بيان صادر عنها أن سبب ضعف المياه وانقطاعها على مناطق في المديرية يعود لإنخفاض منسوب المياه في البرزخ نتيجة ضعف تغدية البرزخ من حقول المياه التابعة للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن، بعد تعطل عدد من المضخات الرئيسية للابار.

وأوضح البيان ان المشكلة عامة تؤرق عدد من مديريات محافظة عدن، وللأسف مازلت المشكلة قائمة بعد عجز المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عن عمل حلول عاجلة ومعالجة المشكلة، التي أرهقت كاهل المواطن وكلفته مشقة نقل المياه من أماكن بعيدة و تكاليف جلب بوز المياه الباهضة.

وأشارت السلطة المحلية في خورمكسر إنها لم تقف مكتوفة الأيدي خلال الفترة الماضية بل عملت كل ما بوسعها لإنهاء مشكلة ضعف المياه في المديرية، وقامت بعمل العديد من المعالجات وتقوية بعض الخطوط في الشبكة، واجرات توصلها مع المؤسسة لأكثر من مرة ، الا ان استمرار المشكلة الرئيسية في ضعف تغدية البرزخ من آبار المياه وعجز المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عن إيجاد معالجات عاجلة بعد تعطل عدد من المضخات ، فاقم من معانات المواطن.

واختتم البيان بمطالبة السلطة المحلية في خورمكسر للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي عدن بعمل ووضع حلول ومعالجات عاجلة وإنهاء مشكلة ضعف وانقطاع المياه عن المديرية.