عدن 24

السلطة المحلية بعدن تعلن تأييدها لخطوات الانتقالي وتدعو للالتفاف حول القيادة السياسية

26 أبريل، 2020
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بارك وكيل العاصمة عدن محمد سعيد سالم بيان “المجلس الانتقالي الجنوبي” بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي باعلان حالة الطوارئ والادارة الذاتية للجنوب.
ودعا الوكيل سالم في تصريح لوسائل الاعلام : قواعد السلطة المحلية و الشعب الجنوبي واهالي العاصمة عدن الى الالتفاف حول مواقف المجلس الانتقالي الجنوبي.
واكد الوكيل سالم بان المجلس الانتقالي الجنوبي تأسس بتفويض شعبي في اعلان عدن التاريخي وهو الحامل السياسي للقضية الجنوبية، الامر الذي يخول له ادارة المحافظات الجنوبية عامة والعاصمة عدن تحديدا، معبرا عن ثقته وابناء الشعب بحسن ادارة المجلس للعاصمة والمحافظات الجنوبية تحت قيادة الرئيس عيدروس الزبيدي.

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