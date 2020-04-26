عدن تايم

السلطة المحلية بعدن تعلن تأييدها للادارة الذاتية للجنوب وتدعو للالتفاف حول المجلس الانتقالي

26 أبريل، 2020
0

بارك وكيل العاصمة عدن محمد سعيد سالم بيان “المجلس الانتقالي الجنوبي” بقيادة الرئيس عيدروس الزبيدي باعلان حالة الطوارئ والادارة الذاتية للجنوب.

ودعا الوكيل سالم في تصريح لوسائل الاعلام : قواعد السلطة المحلية و الشعب الجنوبي واهالي العاصمة عدن الى الالتفاف حول مواقف المجلس الانتقالي الجنوبي.

واكد الوكيل سالم بان المجلس الانتقالي الجنوبي تأسس بتفويض شعبي في اعلان عدن التاريخي وهو الحامل السياسي للقضية الجنوبية، الامر الذي يخول له ادارة المحافظات الجنوبية عامة والعاصمة عدن تحديدا، معبرا عن ثقته وابناء الشعب بحسن ادارة المجلس للعاصمة والمحافظات الجنوبية تحت قيادة الرئيس عيدروس الزبيدي.

Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
الانتقالي الذاتية السلطة المجلس المحلية بعدن تأييدها تعلن حول للادارة للالتفاف للجنوب وتدعو

إقرا أيضا

Photo of رئيس الجمعية الوطنية " اللواء بن بريك " يكشف تفاصيل اضافية عن بيان الإدارة الذاتية للجنوب

رئيس الجمعية الوطنية " اللواء بن بريك " يكشف تفاصيل اضافية عن بيان الإدارة الذاتية للجنوب

26 أبريل، 2020
Photo of الانتقالي يباشر تسيير أعمال السلطة المحلية بالعاصمة عدن"صور"

الانتقالي يباشر تسيير أعمال السلطة المحلية بالعاصمة عدن"صور"

26 أبريل، 2020
Photo of صحيفة دولية تسلط الضوء على إعلان الانتقالي الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ في الجنوب

صحيفة دولية تسلط الضوء على إعلان الانتقالي الإدارة الذاتية وحالة الطوارئ في الجنوب

26 أبريل، 2020
Photo of انتقالي حضرموت يعلن تأييده لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس الزبيدي بإدارة الجنوب

انتقالي حضرموت يعلن تأييده لبيان المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس الزبيدي بإدارة الجنوب

26 أبريل، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق