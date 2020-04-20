نخبة حضرموت

السلطة المحلية بمديرية المكلا تعقد اجتماعا مع الجهات المختصة للقضاء على الازدحام في الشوارع والاسواق العامة في شهر رمضان المبارك ⋆

20 أبريل، 2020
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المكلا ( نخبة حضرموت ) إعلام السلطة المحلية بمديرية المكلا. 

عقدت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا صباح اليوم اجتماعا برئاسة مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد/ حسين هاشم الحامد ضم مدراء ومندوبي الجهات المختصة للقضاء على الازدحام في الشوارع والطرقات بمدينة المكلا استعدادا لدخول شهر رمضان المبارك.

وناقش الاجتماع الذي حضره المدير الفني بالمديرية م/ فايز العمري ومدير الامن بالمديرية العقيد/ عيسى العمودي ومدير الاشغال والطرق بالمديرية م/ خالد بن صالح ومدير مشروع النظافة م/ ايمن الحيقي، الخطط والاقتراحات التي تضمنت القضاء على الازدحام في الخطوط العامة والشوارع والاسواق التجارية والتنظيم الامثل لسير المركبات في الشوارع والمشاة داخل الاسواق العامة.

ووجه الدير العام الحامد الاشغال العامة والطرق بتنظيم البساط والباعة المفترشين وفق الخطط المدروسة وكذلك التأكيد على مدير مشروع النظافة اخد ما تبقى من نفايات القمامة مشيدا بالجهود التي بذلها المشروع في سبيل اظهار المدينة بمظهرها اللائق.
حضر الاجتماع مدير مكتب المدير العام بالمديرية الاستاذ/ ايمن باعيسى مندوب الاشغال العامة والطرق الاخ/ انور الموسطي ومندوب ادارة السير الرائد/سعيد بن كليب.

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