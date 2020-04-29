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السلطة المحلية بمديرية تريم تمنح وكيل المحافظة الكثيري درع شكر وتقدير

29 أبريل، 2020
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السلطة المحلية بمديرية تريم تمنح وكيل المحافظة الكثيري درع شكر وتقدير

منحت السلطة المحلية بمديرية تريم وقيادة الصحة بالمديرية درع شكر و تقدير لوكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري تقديراً للدعم الكبير الذي حصل عليه مستشفى تريم العام في الفترة الأخيرة في أطار الاستعدادات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا من أجهزة ومعدات صحية و وسائل حماية للكادر الصحي .
 
و أكد الوكيل الكثيري أن السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء عملت على توجيه كل الإمكانيات المتوفرة في سبيل تعزيز مستوى كل المستشفيات العامة وإنشاء مراكز عزل وعلاج لاي إصابات بالفيروس ، مقدما شكره و تقديره لقطاع الصحة العامة والسكان و قيادات المستشفيات وجميع العاملين الصحيين .
 
بدوره أشار مدير عام مديرية تريم خالد هويدي الى ان الدعم الذي حصلت على مستشفى تريم العام م أجهزة و معدات صحية وغرف عناية مركزة و وسائل حماية للكادر سيعمل على رفع وتيرة الخدمة المقدمة للمواطنين و كذا رفع مستوى الاستعداد في حال ظهور أي إصابات بفيروس كورونا مقدما شكره لمكتب الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء على كل الجهود المبذولة في الفترة الماضية لتعزيز عمل مستشفى تريم .
 
حضر الفعالية الدكتور / سالم بن عبيدون مدير مكتب الصحة بتريم و المهندس سالم يعمر مدير مكتب الاشغال العامة بتريم و الدكتور محمد حداد الكاف مدير مستشفى تريم العام.
 
إدارة الاعلام والعلاقات العامة بوادي حضرموت والصحراء

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