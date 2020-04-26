السلطة المحلية بمسيمير لحج تؤيد وتبارك إعلان الانتقالي لإدارة الجنوب



عدن تايم / خاص.

اعلن اعضاء في السلطة المحلية بمديرية المسيمير محافظة لحج تأييدهم ومباركتهم للبيان الصادر مساء أمس السبت عن هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي والذي اعلن بموجبه تحمل المجلس الإدارة الذاتية للجنوب وإعلان حالة الطوارئ التي تمكنه من الإمساك بمفاصل الدولة وإدارة مؤسساتها ورفع القهر والظلم عن ابناء الشعب.

وفي هذا الصدد اكد مدراء المكاتب التنفيذية التابعة للسلطة المحلية بالمديرية وهي (الصحة والتربية والإعلام والنقل والزراعة والأمن والشباب والرياضة والصناعة والتجارة والشؤون الإجتماعية والأشغال والطرق) بأنهم يؤيدوا هذا البيان جملة وتفصيلاً سيما وهو يحمل بين طياته ما كان يحلم به وتنتظره جماهير شعب الجنوب الأبي بفارق الصبر.

وعبر مدراء المكاتب التنفيذية بالسلطة المحلية بمسيمير لحج عن ارتياحهم البالغ لقرارات المجلس الإنتقالي التي صدرت في وقت هام وحساس من مسيرة نضال شعب الجنوب بعد أن اوصلت حكومة الإحتلال اليمني الجنوبيين الى حالة من التقهقر والإنهيار الكامل والإفقار والتجويع والمرض والتجهيل من خلال نهبها لمقدرات وثروات الشعب ومصادرتها لحقوق ومعاشات ابنائه والتي كان آخرها القيام بعمليات قرصنة وإبتزاز ممنهج طالت مرتبات ابناء الجنوب الشهرية بالإضافة الى قيام هذه الشرعية بإحتكار الخدمات العامة ومنعها عن المواطنين مثل خدمات الكهرباء والماء والوقود حتى اصبح ابناء الجنوب قاب قوسين او ادنى من الموت دون ان تتحرك ضمائر العالم لإنصافهم من هذا الظلم والعبث والقهر الذي يتعرضون له من قبل هذه الشرعية اليمنية.

وعليه فاننا نعلن حالة الإستنفار ونؤكد وقوفنا الكامل الى جانب قيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي ونعلن عن تسخيرنا كل الجهود والإمكانيات المتاحة لدعم اعضاء المجلس وقيادته بما يمكنه من إدارة الجنوب أرضاً وانساناً وبما يسهم في رفع الظلم والقهر والمعاناة التي يتعرض لها ابناء شعبنا.