عدن الغد

السلطة المحلية .. جهود حثيثة للتخفيف من أضرار المنخفض الجوي في أرخبيل سقطرى

6 ديسمبر، 2019
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السلطة المحلية .. جهود حثيثة للتخفيف من أضرار المنخفض الجوي في أرخبيل سقطرى

 
تواصل السلطة المحلية بمحافظة أرخبيل سقطرى، جهودها الحثيثة للتخفيف من آثار وأضرار المنخفض الجوي المداري الذي شهدته المحافظة يوم الأربعاء الماضي، وسقوط الأمطار الغزيرة وتدفق السيول، وتسببها بأضرار مختلفة.
ووفق مصادر من المحافظة فقد تسببت الأمطار والسيول بقطع عدد من الطرقات الرئيسية في مركز محافظة سقطرى مدينة حديبو، وتعطل مصالح المواطنين، وأضرار أخرى في شبكة المياه وجرف مضخات المياه والحدائق المنزلية، وارتفاع منسوب المياه في معظم أودية سقطرى وجرف أعداد من المواشي والأراضي الزراعية.
وبدأت السلطة المحلية في سقطرى بفتح الطرقات الرئيسية الحيوية الهامة مثل طريق مطار سقطرى، وكذا تفقد عدد من المناطق الشرقية المتضررة، فيما لم يتم الوصول إلى بعض المناطق الأخرى نتيجة تواصل تدفق السيول وانقطاع الطرق المؤدية إليها. 

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