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السلطة المحلية خورمكسر تستلم اسعافا من منظمة الصحة العالمية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد -19 المستجد

29 أبريل، 2020
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الثلاثاء – 28 أبريل 2020 – الساعة 11:52 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن (تحديث نت ) خاص:

ستلمت السلطة المحلية بمديرية خورمكسر مساء اليوم الثلاثاء سيارة اسعاف مقدمة من منظمة الصحة العالمية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا كوفيد – 19 المستجد

وبتكليف من الأستاذ / ناصر الجعدني ؛مدير عام مديرية خورمكسر تم إستلام سيارة الأسعاف من قبل الأستاذ / ابوبكر باعش رئيس لجنة الخدمات والدكتور نصر مدير مكتب الصحة بالمديرية والأستاذ نهج مدير مكتب المدير عام.

وتم توزيع سيارات الإسعاف على جميع مديريات العاصمة وبشكل طارئ إحترازا من ظهور أي حالة مصابه بفيروس كورونا في ظل تجهيز مقر للحجر الصحي من قبل وزارة الصحة والسُكان ومنظمة الصحة العالمية.

الجدير بالذكر أن الشائعات إنتشرت في الآونة الآخيرة حول وصول الوباء إلى العاصمة عدن.

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