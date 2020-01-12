السلطة المحلية في التواهي تنهي معاناة أهالي منطقة “العمودي” في الفتح بتأسيس شبكة صرف صحي وربطها بالشبكة الرئيسية

بتمويل من السلطة المحلية في المديرية. دشن مدير عام مديرية التواهي الأستاذ عبد الحميد ناصر الشعيبي ، اليوم الأحد ، عمل شبكة مياه الصرف الصحي بحي “العمودي” منطقة الفتح، وربطها في الشبكة الرئيسية للمديرية، بعد ان انتهاء أعمال تأسيسها.

وخلال التدشين، اطلع مدير عام مديرية التواهي الأستاذ “الشعيبي”، على مستوى تنفيذ مشروع تأسيس شبكة تصريف لمياه الصرف الصحي، بعد ان كانت المنطقة تستخدم طيلة ال20 عام “الحفر الراشحة”، مما يتسبب بالكثير من المشاكل وانتشار الأوبئة.

وتضمن المشروع تأسيس شبكة صرف صحي متكاملة، حيث شمل تأسيس خطوط تصريف جديدة بطول 160 متر ذو قطر 8 هنش، اضافة الى “6” غرف تفتيش، وربطها بالشبكة الرئيسية، وذلك تحت إشراف مستشار المديرية لمشاريع الصرف الصحي م. نبيل محمد عبده.

وثمن المدير العام “الشعيبي”، جهود القائمين على المشروع في إنجاز العمل وتنفيذه على أكمل وجه وفقا للمواصفات والمعايير الفنية ، وذلك نظراً لما له من أهمية بالغة في الحفاظ على الوضع البيئي بالمنطقة، وكذا التخفيف من معاناة سكانها.

وأكد مدير عام مديرية التواهي بأن هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع التي اولتها السلطة المحلية في المديرية بالغ اهتمامها، والمدرجة ضمن خطة مشاريعها الخدمية.

من جهتم، عبر اهالي المنطقة، عن بالغ سعادتهم في إنجاز هذا المشروع الخدمي والذي سيخفف عنهم الكثير من المعاناة، معبرين بالوقت نفسه عن شكرهم وتقديرهم لجهود قيادة السلطة المحلية في المديرية ممثلة بمدير عام المديرية الأستاذ “عبد الحميد ناصر الشعيبي”.

حضر التدشين كلاً من، سمير الوهابي رئيس لجنة التخطيط في المديرية، عبد الرحمن الشعوي مستشار المديرية، والاخ المهندس/ رائد حمود.