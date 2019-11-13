السلطة المحلية في التواهي تُبرم اتفاقية تنفيذ مشروعين استراتيجيين هامين مع (UNOPS) وصندوق صيانة الطرق

ابرمت السلطة المحلية في مديرية التواهي بالعاصمة عدن ، اليوم الثلاثاء ، إتفاقية تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المديرية, الممولة من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي (IDA), وتنفيذ مكتب الامم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، واشراف صندوق صيانة الطرق .

جاء ذلك في لقاء عقد صباح اليوم، في مكتب صندوق صيانة الطرق بعدن، ضم قيادة السلطة المحلية بالتواهي ممثلة بالأستاذ “،عبدالحميد ناصر الشعيبي”، ومدير عام المشاريع في صندوق صيانة الطرق المهندس ، أحمد محمد ثابت ، وممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة لخدمة المشاريع (UNOPS)، معين الماس.

حيث شملت الاتفاقية تنفيذ مشروع سفلتة للشارع الرئيس الممتد من جولة حجيف وحتى خط رامبو بالتواهي، اضافة الى شارع احمد فضل بدايةً من مسجد الروضة الى مصنع البطاريات في القلوعة، -دهاباً واياباً- .

وقد ثمن مدير عام مديرية التواهي جهود قيادة صندوق صيانة الطرق والأخوة ممثلي منظمة (UNOPS) بالعاصمة عدن، الذين يقومون بتنفيذ عددا من المشاريع الخدمية التي تساهم في عودة الصورة الجمالية للمدينة، مستعرضا أهمية هذين المشروعين,

مشددا على ضرورة تكاثف الجهود المشتركة والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح تلك المشاريع ، والنهوض بمستوى الخدمات الأساسية في المديرية.

وأكد “الشعيبي”, إستعداد السلطة المحلية بتسهيل كل الإجراءات المطلوبة، وتقديم كافة التسهيلات وكذا تذليل أي صعوبات أمام طاقم العمل.

كما شدد “الشعيبي”، على أهمية تنفيذ العمل بكل شفافية والالتزام بالمواصفات والمعايير الهندسية وفق جدول الكميات المحددة لها ، داعيا الى التنسيق مع المكاتب المعنية في المديرية كلاً فيما يخصه قبل التنفيذ.

بدوره، أكد ممثل المنظمة بان، مديرية التواهي تعتبر هي السباقة في إنجاز المشاريع بشكل جيد ، معبراً عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية ممثلة بمدير عام المديرية الشعيبي، نظير ما تقدمه من تسهيلات لمشاريع المنظمة وكذا المتابعة المستمرة,

مشيداً بدورها في تدليل كافة الصعوبات أمام مشاريع المنظمة والمتابعة المستمرة والتواصل.

لافتا الى ان منظمة UNOPS ستنفذ عددا من المشاريع التأهيلية التنموية والخدمية التي تحتاجها المديرية بالتنسيق مع قيادة السلطة المحلية.

حضر ابرام الاتفاقية من جانب المديرية: مدير مكتب الاشغال العامة المهندس فهمي خيالي ، رئيس لجنة التخطيط سمير الوهابي ، استشاري مشاريع الصرف الصحي المهندس نبيل محمد .

من جانب المنظمة: مقاول المشروع علي الوالي، استشاري مشروع التواهي مكرم الصبري، استشاري مشروع القلوعة هائل سعيد، ضابط المشاريع محمد عامر .