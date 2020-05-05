السلطة المحلية في التواهي .. جهود مستمرة لرفع مخلفات السيول ومعالجة اضرار البنية التحتية ومواجهة الأوبئة

تواصل السلطة المحلية في مديرية التواهي، أعمال حملة رفع وكنس مخلفات السيول والأمطار من عموم مناطق وشوارع المديرية.



حيث قامت السلطة المحلية برفع أكوام الاثربة والمخلفات معظم شوارع المديرية من خلال استخدام الشيولات وسيارات النقل الكبيرة (قلاب).



واوضح مدير عام مديرية التواهي الاستاذ/ عبد الحميد ناصر الشعيبي، ان السلطة المحلية وعقب انتهائها من اعمال شفط مياه الأمطار، باشرت اعمالها في رفع أكثر من ٢٠ طن من الاتربه والمخلفات التي كانت قد جرفتها مياه السيول والأمطار من المرتفعات إلى معظم شوارع المديرية الرئيسية والفرعية، إضافة الى معالجة وصيانة شاملة لشبكة التيار الكهربائي في مناطق مختلفة بالمديرية.



واشار الشعيبي، بان مديرية التواهي شهدت اضرارا كبيرة من السيول الأخيرة نتيجة لموقعها الجغرافي نتيجة المرتفعات الجبلية المحيطة بها من جوانب عدة .. مؤكدا ان السلطة المحلية تمكنت من معاجلة نسبة كبيرة تلك الأضرار وسط تعاون مجتمعي واسع.



ولفت مدير عام المديرية، ان اعمال حملة رفع المخلفات قد تواكبت مع اعمال صيانة مكثفة لشبكتي المياه والصرف الصحي، التي تضررت بنسبة ٧٠% إثر إنجراف الاتربه والمخلفات إلى داخل مناهل الشبكة، ما ادى إلى انسداد أغلب خطوط التصريف الرئيسية والفرعية.



وأكد الشعيبي، بان الجهود مستمرة ومتواصلة، وقد انطلقت ايضا حملة كنش وبرش للشوارع حتى تخليص المديرية مما خلفته السيول، لافتاً انه سيجرى ايضا صيانة شاملة لاعمدة الإنارة التي تعرضت لأضرار جراء هطول المطر بغزارة واخرجتها عن الخدمة.



وعن الجهود المبذولة في مواجهة تفشي الأوبئة، فقد أكد مدير عام مديرية التواهي عبد الحميد ناصر، انه تم توفير آلات ومواد الرش الضبابي المكافح للبعوض، وتوجيه مكتب الأشغال بتنفيذ حملات رش لكافة أحياء ومناطق المديرية .. مشيرا بأن الحملة قد انطلقت السبت الماضي، وتنفذ في ساعات الصباح الأولى من كل يوم وستستمر لمدة عشرة أيام. -قابلة للزيادة-

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