اليمن العربي

السلطة المحلية في تعز توجه بإغلاق كافة منافذ المحافظة بعد تسجيل أول إصابة بكورنا

2 مايو، 2020
0

أقرت السلطات اليمنية في محافظة تعز، إغلاق جميع المنافذ لمدة أسبوعين، غداة الكشف عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

 

ووجه محافظ تعز، نبيل شمسان، في بيان صحفي، بإغلاق جميع المنافذ لمدة اسبوعين، باستثناء البضائع والسلع لغذائية والإلتزام بآلية وصول البضائع من قبل مكتب النقل وتقييد استمارة الفحص والتتبع.

 

ووجه المحافظ أيضاً بإغلاق مراكز التجمعات وتقييد التنقل من وإلى المناطق التي انتشر فيها الوباء مع ضمان خطوط الإمداد الطبية والغذائية وتشجيع المزيد من العمل في المنزل.

 

وشملت التوجيهات، إغلاق المساجد وتعليق كافة الصلوات فيها من جمعة وجماعة، وإغلاق الاسواق العامة واغلاق مراكز التسوق الكبرى والمساجد ومنع التجمعات كإجراء احترازي.

 

وكانت وزارة الصحة اليمنية قد أعلنت، أمس الجمعة، اكتشاف أول حالة في تعز لمواطن في العقد الرابع من العمر، ليرتفع عدد الإصابات باليمن إلى 7 بينها حالتي وفاة

# تعز
# .
# وزارة الصحة
# بيان
# اليمنية
# وفاة
# حالة
# النقل
# السلطات
# المنزل
# الصحة
# العامة
# قبل
# كورونا

إقرأ الخبر من المصدر

إقرأ أيضاً المزيد من اخبار اليمن العاجلة
Advertisement

مواضيع قد تهمك

الوسوم
أول إصابة السلطة المحافظة المحلية بإغلاق بعد بكورنا تسجيل تعز توجه في كافة منافذ

إقرا أيضا

Photo of "البحسني" ينعي الشيخ محمد علي سعيد الزويدي مدير عام مديرية سيحوت بمحافظة المهرة

"البحسني" ينعي الشيخ محمد علي سعيد الزويدي مدير عام مديرية سيحوت بمحافظة المهرة

2 مايو، 2020
Photo of 4 منظمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح صحافيين محكومين بالإعدام من سجون المليشيا

4 منظمات حقوقية تطالب بإطلاق سراح صحافيين محكومين بالإعدام من سجون المليشيا

2 مايو، 2020
Photo of 36 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد بعمان

36 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد بعمان

2 مايو، 2020
Photo of الحوثيون يطلقون الرصاص الحي على شاب في حبيش إب

الحوثيون يطلقون الرصاص الحي على شاب في حبيش إب

2 مايو، 2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WhatsApp Viber
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق