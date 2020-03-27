السلطة المحلية والانتقالي الجنوبي في كرش ينفذان برنامج مواجهة وباء كورونا

المكلا (المندب نيوز) ماجد الطاهري

السلطة المحلية ممثلةً بالأستاذ عماد احمد غانم مدير المديرية وعضو لجنة انتقالي المحافظة وبمعية الدكتور محمد سعيد جازم مدير مكتب الصحة بالمديرية وبالتنسيق والمشاركة مع القيادة المحلية للانتقالي الجنوبي م/ كرش برئاسة الأستاذ هارون مقبل الصمة الحميدي رئيس القيادة المحلية للانتقالي كرش ،،

جميعهم لم تمنعهم يوم إجازتهم الرسمية من النزول الى مناطق كرش استشعارا بالخطر والجائحة كورونا التي تهدد حياة المواطنين .

وكانت البداية بتوزيع حملة توعوية بالتنسيق مع خطباء المساجد في مركز كرش والمناطق المجاورة حيث تطرق خطيب مسجد التقوى كرش الأستاذ محمد عبده صالح في خطبته لإهمية الوقاية والأخذ بالأسباب لمواجهة الأمراض المعدية أسوةً بصحابة رسول الله وشأنهم مع مرض الطاعون كما حثّ المصلين على التعاون مع السلطة المحلية في تنفيذ البرنامج الإحترازي لمواجهة جائحة كورونا.

من جانبه عقب الدكتور منصور علي سيف مدير المركز الصحي كرش عقب صلاة الجمعة بكلمة توعوية تثقيفية نالت القبول والاهتمام والإستحسان من قبل الإخوة المصلون.

من جانب آخر تم عقد اجتماع للفريق الزائر من السلطة المحلية والانتقالي في مقر عمليات الطوارئ بالمركز الصحي كرش وتم التوافق على إقرار الهيئة الإدارية للحملة كما تم توزيع المهام للفرق العاملة الميدانية للبدء بتنفيذ برامج التوعية الصحية والنزول على مستوى المراكز والقُرى والتحذير من خطورة الوباء الڤايروسي المعدي..

كما تم التنسيق مع الجهات الأمنية على مستوى المديرية وفي المنافذ الحدودية لوضع إجراءات إحترازية تمنع من دخول المرض وتفشيه بين الأوساط المجتمعية .