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السلطة المحلية واللجنة المكلفة من وزارة الصحة بالنزول إلى محافظة تعز تزور المستشفى العسكري بتعز

14 أبريل، 2020
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السلطة المحلية واللجنة المكلفة من وزارة الصحة بالنزول إلى محافظة تعز تزور المستشفى العسكري بتعز

استقبل مدير المستشفى عميد دكتور محمد نعمان الثوابي اليوم الثلاثاء في المستشفى وكيل أول محافظة تعز رئيس لجنة الطوارئ لمواجهة كورونا بالمحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي واللجنة الوزارية المكلفة من قبل وزارة الصحة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا وتقييم الأوضاع الصحية بالمحافظة ممثلة بوكيل الوزارة لقطاع التخطيط الدكتور أحمد عبدالقادر الكمال، حيث زارت اللجنة أقسام المستشفى واطلعهم مدير المستشفى على سير العمل فيه، وكان انطباع اللجنة عن المستشفى رائعا، ووعدت اللجنة المكلفة بتقديم وزارة الصحة الدعم للمستشفى، كما اكد أنه ضمن الاستعدادات لمواجهة وباء كورونا فإنه يجب أن يحصل المستشفى العسكري على حصته من الأدوية والمستلزمات حيث قد أبلغ مكتب الصحة في تعز بذلك.

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