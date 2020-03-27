السماعات الكريستالية كرة الديجي – كرة الحفلات

كرة الديجي أو كرة الحفلات

في الحفلات الصاخبه والمثيرة بالطبع تحتاجين لاضواء صاخبه ايضا ومتناغمه مع الموسيقى ..

لطلب المنتج وتس أب 0500745674

ترغبين في عمل جو يشبه جو الديسكو في منزلك بشكل جميل … يمكنك الان فعل هذا ببساطة عن طريق هذه الكره الصغيره والجميله والتي توفر لك اجمل اجواء الحفلات الرومنسية والمثيرة حقا .. تمكنك من تشغيل الموسيقى وجعلها متناغمه بشكل كامل مع الاضواء .. تجعل جو الحفلات يبدو اجمل .. بامكانك الان ان تبدأي حفلاتك بشكل جميل ودون تكاليف باهظة.

السماعات الكريستالية

مميزات كرة الديجي الكريستالية

١. اضواء عاليه ومتناغمه مع الصوت .

٢. صغيرة الحجم وكبيرة المفعول.

٣. صوت عالي ونقي .

٤. ريموت كونترول للتحكم عن بعد .

٥. مثبت جداري لتثبيت الكرة بمكان عالي.

٦. شكل جميل وجذاب .

٧. يمكن وصلها بالبلوتوث .

٨. مأخذ usb للفلاش ميموري .

٩. مأخذ متعدد وصلات.

كرة الحفلات

من اين يمكنني الحصول على المنتج؟

يمكنك الحصول على المنتج من موقع سوق كوم او امازون العالمي الشهير او من خلال بعض المتاجر الالكترونيه الشهيرة الموجودة في تطبيقي انستغرام وتويتر.

لطلب المنتج وتس أب 0500745674

سماعات كريستالية

ماتكلفة الحصول على المنتج؟

تأتي تكلفة الحصول على المنتج قليلة ويمكن لاي شخص من اصحاب الدخل المحدود الحصول عليه ببساطه دون كسر في الميزانية.

تأتي تكلفة الحصول على المنتج قليلة ويمكن لاي شخص من اصحاب الدخل المحدود الحصول عليه ببساطه دون كسر في الميزانية. رأي بعض الزبائن بالمنتج:

كان لجميع من اقتنى المنتج اراء ايجابيه بامتياز .. حيث وفر عليهم عناء ومشقه اختيار الديجي… واصبحوا يقضون حفلاتهم بشكل جميل جدا كما لو قاموا باحضار ديجي للحفله …

وقد ابدا الجميع اعجابهم ايضا باضواء الكرة العاليه التي تتناغم مع الصوت وايضا بانهم يستطيعون تثبيتها بمكان عالي والتحكم بها عن طريق ريموت .

كرة الديسكو

لطلب المنتج وتس أب 0500745674