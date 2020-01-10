السوبر الاسباني .. أوبلاك ينقذ أتلتيكو مدريد من التأخر أمام برشلونة في الشوط الأول



برشلونة ضد أتلتيكو مدريد





انتهى الشوط الأول من مواجهة برشلونة ونظيره أتلتيكو مدريد بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة المقامة على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة ، فى الدور نصف النهائى من كأس السوبر الاسبانى.



وكان برشلونة هو الطرف الأفضل طوال أحداث الشوط، حيث كان السلوفينى يان أولاك حارس أتلتيكو مدريد نجم الشوط دون منازع بعد أن تصدى للعديد من الكرات الخطرة من لاعبى برشلونة أبرزها تسديدة ليونيل ميسى فى الدقيقة 42 وأنطوان جريزمان فى نهاية الشوط.



وسيواجه الفائز من لقاء اليوم، ريال مدريد فى المباراة النهائية الأحد المقبل، بعد فوز الملكى على فالنسيا 3-1 أمس الأربعاء.



برشلونة ضد أتلتيكو مدريد





وجاء تشكيل الفريقين كاملا كالأتى:



برشلونة



حراسة المرمى: نيتو



خط الدفاع: سيرجى روبرتو – أومتيتى – بيكيه – اليا



خط الوسط: بوسكيتش – دى يونج – فيدال



خط الهجوم: جريزمان – ميسى – سواريز



أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: يان أوبلاك



خط الدفاع: تريبيير – فيليبى – سافيتش – لودى



خط الوسط: ساؤول – توماس بارتى – هيريرا



خط الهجوم: كوريا – جواو فيليكس – موراتا



برشلونة ضد أتلتيكو مدريد





برشلونة ضد أتلتيكو مدريد





برشلونة ضد أتلتيكو مدريد



