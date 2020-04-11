السودان اليوم :

نستعرض لكم عبر اللسودان اليوم الجمعة 10 ابريل 2020م أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني حسب اخر تحديث اليوم لمؤشر الاسعار في بنك السودان المركزي والمصارف والسوق السوداء الموازي .