السودان يفرض اجراءات صحية مشددة على جنوده العائدين من اليمن

احتجز السودان مجموعة من جنوده العائدين من المشاركة في العمليات العسكرية للتحالف التي تقودها السعودية في اليمن، احترازاً من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، مساء الأربعاء، أنه “تطبيقاً لخطة الدولة الاحترازية والتقيد الكامل بإجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج؛ احتجزت السلطات الصحية المختصة بولاية البحر الأحمر مجموعة من الجنود السودانيين العائدين من عاصفة الحزم”.

وأوضحت أن “800 من الجنود قد دخلوا منطقة الغاطس الخارجي لميناء بورسودان، حيث قررت السلطات المختصة في الولاية احتجازهم لقضاء فترة الحجز الاحترازية المعلومة وهي أسبوعان”.

وقالت الوكالة: إن “السلطات قررت احتجاز هذه المجموعة داخل السفينة في الغاطس الخارجي للميناء لمدة 14 يوماً؛ وفقاً لإجراءات منع دخول فيروس كورونا إلى البلاد”.

ويشارك السودان ضمن تحالف عربي تقوده السعودية، وينفذ منذ عام 2015 عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن السودان عدم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في ظل وجود 7 حالات إصابة في البلاد فقط، بينهم حالتا وفاة، وحالتا شفاء، وفق أرقام وزارة الصحة.

وفي منتصف مارس الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات، وذلك بعد يوم من وفاته.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا قرابة 927 ألفاً حول العالم، توفي منهم أكثر من 46 ألفاً، وتعافى نحو 193 ألفاً.

وينتشر الفيروس اليوم في دول العالم باستثناء دول قليلة، لكنَّ أكثر وفياته وحالات الإصابة الناجمة عنه هي في إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولاً عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، ومن ضمنها صلوات الجمعة والجماعة.