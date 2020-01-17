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السودان يكثف مساعيه للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

17 يناير، 2020
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التجارة

السودان اليوم :

قال الدكتور يس عيسى، الأمين العام لمفوضية انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية، إن هناك عددًا كبيرًا من الوثائق، التي تم إعدادها مسبقًا للتفاوض حولها لاستكمال الدخول في منظمة التجارة العالمية.
وأضاف عيسى – خلال مخاطبته ورشة حول اتفاقية التجارة العالمية وجهود السودان للانضمام للمنظمة، عُقدت “الخميس” في أحد فنادق الخرطوم – : “أن التفاوض يتم من خلال محورين هما: تفاوض متعدد الأطراف ويشتمل على وثيقة مذكرة التجارة الخارجية التي تعكس السياسات والقوانين ذات العلاقة بالتجارة داخل البلد المعني ومدى تأثيرها على قوانين ولوائح منظمة التجارة العالمية، فضلا عن تفاوض ثنائي، يهتم بالتجارة الحسية وتجارة الإنترنت”.
وأوضح أنه تم تقديم عرض التجارة والخدمات لمنظمة التجارة العالمية، وتم التفاوض حوله والتوقيع مع ثلاث دول وهي (الهند – اليابان – نيجريا)، ويجرى التفاوض مع كينيا وكندا وسيتم التوقيع معهما قريبا.







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