الخبر اليمني

السويد تحذر الحوثيين من مغبة إعدام صحفيين

13 أبريل، 2020
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السويد تحذر الحوثيين من مغبة إعدام صحفيين

│الخبر | وكالات

وجهت وزيرة الخارجية السويدية، آن ليندي، تحذيرًا شديد اللهجة إلى الانقلاب الحوثية، بعد ان اصدرت حكمًا بإعدام أربعة صحفيين مختطفين منذ 5 سنوات.
وحذرت آن ليندي، المليشيات الحوثية، من مغبة تنفيذ أحكام الأعدام بحق 4 صحفيين يمنيين، مؤكدة أن اليمن بحاجة إلى حرية التعبير والمصالحة والسلام.
وقالت ليندي، في تغريده على” تويتر” : “أشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن أحكام الإعدام الصادرة بحق أربعة صحافيين في صنعاء”.
واضافت على قيادة الحوثيين التأكد من عدم تنفيذ الأحكام، مؤكدة ان اليمن بحاجة إلى حرية التعبير والمصالحة والسلام.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، أصدرت حكماً، قضى بإعدام أربعة صحفيين هم: عبد الخالق عمران وأكرم صالح الوليدي وحارث صالح حميد وتوفيق المنصوري.

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